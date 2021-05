Parla il venerabile Bisi: "La loggia Ungheria? Macché! Ve la do io la massoneria"

La loggia di cui parla Pietro Amara non esiste nei registri del Grande Oriente. Fare una loggia è cosa seria. Riti, richieste, certificati. "Basta abusare di una parole nobile". Parla Stefano Bisi, gran maestro del Gran Oriente d'Italia. Si fa presto a dire grembiule

E’ il momento di dire basta. Secoli di tradizione e letteratura per poi vedere un Pietro Amara qualsiasi dire: “Esiste la loggia Ungheria. Ve la racconto”. Siamo stanchi di tutto questo. Se volete costituire una loggia (vera) adesso prendete appunti. In Italia c’è solo un venerabile che ne sa qualcosa, un saggio riconosciuto che è costretto a fare ordine. Si chiama Stefano Bisi. E’ il gran maestro del Grande Oriente d’Italia, l’unica obbedienza massonica riconosciuta (870 logge al suo interno) oltre 23 mila fratelli e grembiuli. “La loggia Ungheria? Mai sentita. Tutti quelli che abusano della parola loggia adesso ci hanno stancato. Questo modo di procedere non funziona ed è pericoloso”.