"La Rai si salva adesso o chiude". Intervista a Carlo Verdelli

"La Rai è un paese bolla e tribù. Non sta dove passa il mondo. E' un argomento che dovrebbe far parte del Pnrr. Tre anni sono pochi per chi la dirige. Va allungato il mandato dell'Ad. La politica non sia ipocrita: o esce dalla Rai o entra ma fisicamente". Intervista all'ex direttore Repubblica

Roma. Sono passati quattro anni dalle sue dimissioni da direttore dell’informazione Rai. Carlo Verdelli si è pentito? “Non solo non mi sono pentito ma continuo pensare che lavorare in Rai sia stata una fortuna. Non è stato un errore accettare quell’incarico”. Perché ha accettato? “Perché la Rai è una qualcosa d’ importante. Era la televisione che guardava mio padre e mia madre. Il mio voleva essere un contributo affettivo”. E’ stato il suo migliore errore? “Non lo è stato. In quella stagione si sono ottenuti risultati straordinari. E’ finita male e però poco importa come finisce quando tutto è desiderio. Io ci ho messo desiderio. Come sempre”.