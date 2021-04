Speranza day. Il ministro incassa la fiducia, ma l'agenda è già oltre

Roma. La mozione di sfiducia di Fratelli d’Italia al ministro della Salute Roberto Speranza è respinta in Senato con 221 voti contrari, dopo che il ministro ha scandito il suo “non si fa politica su una grande epidemia” con parole solenni, rilanciate dal senatore di LeU Vasco Errani (“Speranza ci ha messo la faccia”). Eppure da molti altri — tutti suoi difensori — le stesse parole sono digerite in fretta per passare ad altro. La Lega e Forza Italia, che non lo hanno sfiduciato ieri causa compresenza nello stesso governo Draghi, guardano infatti immediatamente a una commissione bicamerale d’inchiesta che accerti le eventuali falle nella gestione pandemica, tanto che, a sera, i senatori del centrodestra governativo Massimiliano Romeo, Anna Maria Bernini, Antonio De Poli e Paolo Romani, dopo aver votato per salvare il ministro dalla sfiducia, depositano un disegno di legge all’uopo. E Salvini, che da giorni ostentava stima per Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute e grande accusatore dei vertici del ministero, ieri rincarava (“preferirei Sileri tutta la vita”), aggiungendo anche la frase “spero che Speranza diventi presto collega di Domenico Arcuri”, nel senso della defenestrazione dal ruolo apicale. E insomma lui, Speranza, il ministro, incassava la rinnovata fiducia anche se tutti parlavano di lui per dire altro.

