Roma, Letta stringe su Gualtieri. Zingaretti: "Non lascio la nave"

Il segretario del Pd sente e vede l'ex ministro dell'Economia: l'annuncio a ore, si candiderà alle primarie. La scelta dopo l'ultimo no del governatore del Lazio.

Nicola Zingaretti lancia l’attestato vaccinale digitale nel Lazio, Roberto Gualtieri viene avvistato (ma negare è d’obbligo) al Nazareno per ottenere l’attestato del Pd a candidato sindaco di Roma. Questione di ore per l’annuncio, massimo un paio di giorni.

Entrambi, il governatore e l’ex ministro dell’Economia, parlano con Enrico Letta. Via chat il primo; al telefono e poi di persona (ma negare è d’obbligo) il secondo.