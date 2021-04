La corruzione che dipende dallo stato

Il tridente di Mario Draghi contro la corruzione è fatto di onestà, intelligenza e gusto per il futuro. Parole che, solo a nominarle, la gran parte di noi finirebbe sbeffeggiato, se non peggio. La prima poi era la parola simbolo della litania minacciosa dei 5 stelle e fa piacere ritrovarla in una veste più sensata. Ma lasciamo stare lo stile e andiamo al sodo. Perché Draghi non è un rousseauiano fiducioso nel bene innato del buon amministratore o del buon imprenditore. Anzi, ha l’aria piuttosto scafata sulle vicende umane. Ma, semplicemente, per alcune ragioni ovvie e per altre meno ovvie, non ha bisogno di usare la lotta alla corruzione come strumento per acquistare consenso elettorale. Ne fa una questione di efficienza (nel caso specifico per far arrivare a destinazione i miliardi del Pnrr) e di funzionalità e conta anche sull’intelligenza del paese, perché i buoni risultati nell’applicazione del Piano comportano vantaggi per tutti, e, appunto, basta capirlo.

