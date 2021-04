Rixi dice al Foglio che la Lega non voterà l'odg di Fratelli d'Italia contro il coprifuoco

Il deputato leghista Edoardo Rixi dice al Foglio che la Lega non voterà l'odg per rimuovere il coprifuoco presentato da Fratelli d'Italia. "Non voteremo l'odg, le indicazioni sono quelle di votare con la maggioranza", dice. "È una battaglia che portiamo avanti in maniera coerente all'interno del governo, condividendola con gli alleati. Non ci è piaciuto il cambio del testo del decreto tra la bozza e la norma finale portata in Cdm: non si lavora senza informare forze politiche e regioni, che si sono molto alterate. Non solo per il cambio di passo sul coprifuoco ma anche per il cambio dei limiti sull'entrata a scuola che ha creato problemi sul trasporto pubblico locale. Chiediamo programmazione sui tempi per evitare ciò che criticavamo del governo Conte".



"Draghi è una persona razionale, vorremmo riuscire a fare documenti di sintesi dove tutte le forze di maggioranza si possano trovare a condividere una strategia, negli interessi degli italiani". La maggioranza esce azzoppata da questo screzio sul coprifuoco: "Non credo, penso che bisogna imparare dai propri errori. E non condividere è stato un errore. Lo dice anche la conferenza stato-regioni, dove tutti i governatori conoscono le realtà territoriali".

