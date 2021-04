Al Pd conviene un Salvini al governo

Enrico Letta fa bene a mettere in evidenza le contraddizioni della Lega, che raccoglie firme per modificare una decisione assunta dal governo di cui fa parte. Sbaglia invece se punta davvero a far uscire il partito di Salvini dal governo. La maggioranza non basata su intese tra i partiti è quella indicata da Sergio Mattarella ed è quella che serve per dare a Mario Draghi uno spazio di iniziativa sufficiente ad affrontare le emergenze e a disegnare le prospettive del paese. Un governo con una composizione e una maggioranza ristrette sarebbe un guaio. D’altra parte la convivenza con Draghi è una prova difficile per Matteo Salvini, che rischia di subire un logoramento se continua a gestire una linea ondivaga e contraddittoria o è costretto ad abbandonare il ciarpame sovranista mutando seriamente il profilo del suo partito. Ambedue gli esiti sarebbero comunque un miglioramento della situazione.

