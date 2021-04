M5s, Conte chiede a Casaleggio di dati degli iscritti di Rousseau

Mossa dell'ex premier. Chiede a Casaleggio i dati della piattaforma. E' sfida dopo l'annuncio di Casaleggio di separarsi. Conte ha già un sistema alternativo per far votare gli iscritti

Caro Davide Casaleggio, è stato bello, peccato, ma adesso devi darmi i dati degli iscritti a Rousseau. Giuseppe Conte è pronto a bussare alla porta del figlio del fondatore del M5s per farsi dare il database di Rousseau che coincide con i profili degli iscritti al Movimento.

A 24 ore dall'annuncio di divorzio dell'associazione che gestisce la piattaforma, l'ex premier batte un colpo. Ed è pronto a farlo pubblicamente. Il futuro leader M5s scalpita vuole partire con il suo nuovo progetto, ha già un sistema alternativo per far votare la base. Ma per farlo gli manca appunto la base, cioè gli iscritti. Il vero tesoro (digitale) di questa contesa. Conte non scherza. Ma Casaleggio cosa e come gli risponderà?