Il Pd non sa cosa fare con Salvini. Orlando: "Così è dura andare avanti"

Doveva rovesciare il tavolo dopo l’affronto della Lega, invece lancia un nobilissimo “patto per le riforme come Ciampi nel ’93”. Sempre Enrico Letta forse avrebbe dovuto convocare una segreteria d’urgenza davanti allo strappo di Salvini, ma alla fine è proprio il leader del Carroccio a farlo. A riunire su Zoom i suoi dirigenti per gonfiarsi il petto e rivendicare l’astensione dei suoi ministri in Cdm. Con tanto di marameo finale: “Pd e M5s ci vogliono fuori dal governo? Non ci riusciranno”. E così Salvini rompe sul coprifuoco, ma fino a quando Letta giocherà a Subbuteo con un alleato che è amante del ruzzolone? Il segretario del Pd teme “il logoramento dell’esecutivo”, vorrebbe che ci fosse “una corresponsabilità nelle scelte per una grande stagione di riforme”. E si sfoga: “Decida cosa vuole fare: o dentro o fuori”. Salvini gli risponde da Salvini: insiste su ristoranti e palestre, attacca Dario Franceschini sulla stagione dell’Arena di Verona a rischio, chiede le dimissioni di un sottosegretario del M5s (Anna Macina, per la vicenda del video di Grillo) e butta là che “non ha ancora deciso” sulla mozione di sfiducia a Roberto Speranza, presentata da Fratelli d’Italia. E il Pd? Nel cortile di Montecitorio, Stefano Ceccanti, deputato dem e costituzionalista, dice: “Se le forme hanno uno senso, l’altra sera la Lega sarebbe dovuta uscire dal governo un minuto dopo”. E invece bullizza i dem.

