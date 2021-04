Come se l'è cavata fino a oggi Draghi con il rischio calcolato

Dal whatever it takes al Quantitative easing, fino alla lotta al virus. Lasciarsi guidare dai dati facendo attenzione all'impatto di ogni decisione fino a oggi si è rivelata una tecnica efficace. Basterà anche nella lotta al virus?

Che cos’è il rischio calcolato (o ragionato) chiamato in causa da Mario Draghi, un po’ a sorpresa, per riaprire il Paese? Un’ovvietà? Una sofisticata tecnica decisionale? Un escamotage per dare lustro a decisioni controverse? La definizione dei manuali di management è lapidaria: trattasi del “criterio volto ad evitare l’esposizione a un rischio senza la prospettiva di un maggior vantaggio”. La sua applicazione interessa tutte le attività umane. Ma non per questo è così banale. Nel giugno del 1942 sulla base di questo principio l’ammiraglio Chester Nimitz, comandante in capo delle forze navali americane nel Pacifico, condusse la battaglia delle Midway e spianò la strada alla sconfitta finale del Giappone. Oggi quella battaglia si studia nelle accademie navali del mondo.