Martelli: "Bettini e Orlando? Sono i sonnambuli di Conte. Agorà è una corrente anti Letta"

Roma. Leggete cosa dice Claudio Martelli che tutto si può dire eccetto che sia di destra: “Nel Pd esiste una corrente che si chiama ‘Agorà’, ma che sarebbe più giusto chiamare la corrente dei ‘sonnambuli’. L’ha costituita Goffredo Bettini. E’ una corrente che insegue il Conte Tre e che vede in lui ancora un lord protettore. E’ una corrente che coltiva la strategia della subalternità, che porta avanti la tattica della parentesi. Pensano che Draghi sia solo una esperienza che si completerà da qui a pochi mesi. Non è così. Non sarà così”. Il Pd o solo una parte del Pd? “Una parte. E’ una corrente che lavora contro il nuovo segretario Enrico Letta. Quelli che rimpiangono Conte non sono altro che quelli che stanno segando la gamba dell’albero dove siedono”. Oltre a Bettini chi altro fa parte di questa corrente? “Nicola Zingaretti e, mi dispiace dirlo, anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando”.

