Come si muovono i poteri nell'éra Draghi

Chi comanda in Italia? L’arrivo di Mario Draghi alla guida del governo ha costretto la politica a entrare in una nuova stagione caratterizzata da un numero indefinito di stress test quotidiani, molti dei quali hanno avuto un effetto dirompente sulla vita dei partiti. Nessuno dei partiti che appoggiano il governo Draghi ha caratteristiche simili a quelle che aveva durante la stagione precedente (il Pd ha cambiato segretario, il M5s sta cambiando leader, la Lega ha cambiato linea) ed è possibile che il rimescolamento degli equilibri possa generare sulla politica effetti a medio termine destinati a portare benefici al paese (per un paese come l’Italia che tre anni fa ha premiato in Parlamento partiti antieuropeisti non è male – in prospettiva futura – aver cancellato una buona dose di antieuropeismo dai partiti antieuropeisti). Negli ultimi tempi, gli osservatori hanno dedicato molta attenzione allo stress test che Draghi ha imposto alla politica ma ne hanno dedicato meno a un altro stress test parallelo, altrettanto importante, che ha involontariamente avviato l’ex governatore della Bce. E quello stress test corrisponde a una domanda: Draghi a parte, chi comanda in Italia?

