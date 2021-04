Accucciati, sì, ma nel civismo

Nella cuccia in cui il paese sembra acciambellato, c’è un quantum di saggezza e di adesione alla norma difficile da sottovalutare. Ci sono agitazioni, ma l’Italia che splende non è quella delle piccole minoranze

Il vecchio e saggio Giuseppe De Rita, capo del maggiore istituto di ricerche sociologiche, il Censis, ha il gusto e il talento, come tutti sanno, della formula icastica, descrittiva di uno stato di coscienza e di comportamento degli italiani. In un articolo nel Corriere li raffigura adesso “accucciati nella paura”, e se ne preoccupa. Per uscire dalle crisi ci vuole anche slancio, scrive, come dimostrano le grandi crisi precedenti questa, massime il Dopoguerra. Insomma, De Rita fa appello a ribellarsi contro la parte di sé, un Sé collettivo, che si è accucciata. Immagine e appello hanno un loro fondamento e un loro fascino. Ma si può accennare, quanto allo stato d’animo della nazione, a un’interpretazione alternativa.