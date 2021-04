Comunali di Roma, il Pd sceglie le primarie. Astorre: "La conferma nelle prossime ore"

Il dado sembra tratto, o quasi. Nelle prossime ore il Partito democratico imboccherà la strada delle primarie per scegliere il candidato a sindaco di Roma (dove si voterà in autunno). Lo anticipa il segretario regionale del Partito democratico del Lazio, Bruno Astorre. "Chi si vuole candidare a sindaco si candidi alle primarie", dice Astorre. E aggiunge: "Chi come Carlo Calenda si pone fuori dal centrosinistra farà una sua corsa in solitaria".

E per i possibili candidati alle primarie, fa i nomi di Roberto Gualtieri e Monica Cirinnà. In particolare, Astorre conferma che l'ex ministro dell'Economia "ci sta pensando".