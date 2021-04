Il centrodestra a trazione Meloni tenta il ribaltone alla Camera. Ma il blitz fallisce

La leader di FdI convince i colleghi di Lega e Forza Italia a votare la sua mozione sulla Borsa Italiana e spaccare il M5s. L'imboscata fallisce per 21 voti, e alla fine è il centrodestra a sfaldarsi. Ma Salvini nel cambio degli equilibri parlamentari ci crede eccome

Il motivo dello scontro era la Borsa Italiana e la sua presunta svendita alla Francia. Ma il motivo reale interessa poco, a ben vedere. Perché la sostanza dello scontro è tutta politica, e sta nel tentativo del centrodestra di fare il ribaltone. Tentativo fallito, almeno per ora. Perché il tabellone di Montecitorio alla fine ha parlato chiaro: 236 voti contrari, 215 a favore. E così l'agguato sovranista per stabilire dei nuovi rapporti di forza nell'Aula della Camera va in fumo.