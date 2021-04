Dare un motore alla diligenza della Pa

La riforma della Pubblica amministrazione è la prima a partire, anche perché tutte le altre, legate al Recovery plan, potranno essere realizzate nei tempi rigidamente indicati dalle norme europee solo se saranno incardinate e controllate da un apparato dello stato efficiente e rapido. Spetta a Renato Brunetta affrontare questa materia complicata, in condizioni assai migliori di quelle in cui si trovò a guidare lo stesso ministero nel 2008. Questa volta c’è più disponibilità a finanziare la riforma, il che ha consentito di rinnovare i contratti del pubblico impiego e a stipulare con i sindacati un “patto per l’innovazione del lavoro pubblico e per la coesione sociale”. Sono partiti i concorsi, con l’obiettivo di un consistente ricambio del personale, 500 mila addetti in cinque anni, il che dovrebbe assicurare un ringiovanimento e un migliore livello professionale. Il ritmo è buono e le necessarie precauzioni sanitarie sono state approntate. Le proteste giovanil-egualitarie che contestano i requisiti minimi per partecipare ai concorsi sono infondate. Si potrà rivedere le condizioni di accesso ma non certo nella logica anti meritocratica del “todos caballeros”.

