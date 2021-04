Ciampolillo, l'Erdogan delle Puglie

Torna sulla scena il senatore ex 5S, censurato a Palazzo Madama per aver chiesto alla collega leghista Elena Testor di cedergli il posto, nonostante avesse un tutore alla gamba

“Erdogan alle cime di rape”. Dopo esser diventato celebre nelle cronache parlamentari per la dichiarazione di voto in zona Cesarini sulla fiducia all’allora premier Giuseppe Conte, è tornato sotto i riflettori il senatore barese Lello Ciampolillo, protagonista di un surreale nuovo “sofa-gate”: durante l’esame di alcune mozioni a Palazzo Madama, ha chiesto alla senatrice leghista Elena Testor di cedergli il posto per poter parlare al microfono, trascurando che la collega aveva un tutore alla gamba per una lesione ai legamenti. Un comportamento - privo delle necessaria delicatezza nei confronti della senatrice infortunata - che gli ha fatto meritare il paragone con il sultano di Ankara, per i ruvidi modi adottati nell’incontro con Ursula von der Leyen.