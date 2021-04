Caso Gratteri: "Libello sedizioso che attacca le fondamenta dello stato". Parla Amodio

Roma. La copertina è questa: “Strage di Stato – Le verità nascoste della Covid 19”. “Strage”, “di stato”, “nascoste”. Partite dalle parole. Prendete il titolo di questo testo anti vaccinista prefato da Nicola Gratteri e chiedete a uno dei più autorevoli docenti di procedura penale, emerito dell’università di Milano, cosa ne pensi. Si chiama Ennio Amodio e chiunque si occupi di legge conosce il suo cognome. Professore, è “strage di stato” o è solo la strage della ragione? “Dietro alle tesi di questo libro c’è un meccanismo del pensiero tipico del Seicento”. E’ il meccanismo che ha raccontato il Manzoni? “Sì, è quel meccanismo che riteneva la peste sparsa dall’uomo e non dalla natura. Si cerca di rovesciare la causa del morbo per poi scavare nelle coscienze. Si vuole fare passare l’idea che coloro che ci curano, ci proteggono, altro non sono che nuovi untori”. Perché è pericolosa quella prefazione? “Perché genera un fenomeno di incauto accreditamento. E’ Gratteri, magistrato impegnato in prima linea, che viene sporcato da quel libro. La sua prefazione non è altro che un timbro che approva quelle tesi assurde. In pratica ha agito da testimonial di un libello sedizioso”. Lo spieghiamo ancora? “Le tesi cospirazioniste che stanno dietro a quel testo sono un attacco alle fondamenta dello stato”.

