Serracchiani è capogruppo Pd. "Ma le correnti non si superano da un giorno all'altro", dice Madia

L'ex ministro per gli Affari regionali: "Le correnti si organizzano per dare stimolo culturale. se non danno contributo ma diventano luoghi per salvare i posti fanno danni"

Congratulazioni e buon lavoro alla presidente", dice Graziano Delrio, capogruppo uscente del Partito Democratico alla Camera. "Condivido la direzione che ha indicato Letta". Delrio lascia l'incarico a Debora Serracchiani, eletta con 66 voti. "Il Parlamento è centrale per superare la crisi e aprire la strada alla ripresa. Saremo in prima linea su queste battaglie", dice l'ex presidente del Friuli Venezia Giulia, dopo avere ottenuto il 73 per cento delle preferenze contro il 27 della sfidante Marianna Madia. Che si sfoga così: "Mi sarebbe piaciuto discutere di più di politica, ma penso che lo faremo adesso dopo averlo fatto con delle lettere. Io credo che le correnti non si superano da un giorno all'altro, mi sembra un'utopia. E soprattutto non si superano con un segretario che arriva e dice 'adesso non ci sono più le correnti'. Se vogliamo superarle, dobbiamo lavorare tenendoci per mano tutti insieme". Non è d'accordo Francesco Boccia: "Le correnti si organizzano per dare stimolo culturale. se non danno contributo ma diventano luoghi per salvare i posti fanno danni. Ma c'è sempre un big bang. Le dimissioni di Zingaretti sono un nuovo inizio, che abbiamo la respoinsabilità di trasformare in una fase nuova per il Paese"