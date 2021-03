Mario Draghi si è vaccinato con AstraZeneca 

Lo aveva promesso, ed è stato di parola. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello, si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19. A riferirlo è Palazzo Chigi, specificando che il vaccino utilizzato è quello di AstraZeneca, l'azienda farmaceutica anglosvedese con cui proprio il premier aveva avuto modo di entrare in polemica nelle scorse settimane, per via del mancato rispetto dei contratti stipulati con la Commissione europea. Draghi e sua moglie si sono vaccinati nell’hub della stazione Termini, come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla regione Lazio.

