La vittoria di Debora Serracchiani e la pax dopo la disfida del capogruppo Pd

“Partito incrostato di maschilismo”: così Enrico Letta, segretario del Pd, ha definito il Pd in mattinata, nel giorno in cui si votava per il capogruppo alla Camera, al termine della cosiddetta “guerra delle missive”. E se il risultato del voto, in serata, ha dato 66 voti per Debora Serracchiani contro i 24 voti per Marianna Madia (hanno votato 93 deputati su 93), i giorni precedenti hanno visto protagoniste dello scontro le due candidate ma anche le loro lettere aperte, con contorno di altre lettere aperte (di Walter Verini, Barbara Pollastrini e Monica Cirinnà). Madia, qualche giorno fa, aveva infatti accusato il capogruppo uscente Graziano Del Rio di “cooptazione mascherata” a favore di Serracchiani, attraverso un “gioco degli accordi trasversali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni