Sfiducia, primarie allargate e appelli: Conte e Letta provano a disinnescare Raggi

I consiglieri sono in rivolta e potrebbero mandarla a casa, il suo cerchio magico continua a perdere pezzi. Ma lei, l'inquilina del Campidoglio, non molla: e così il nuovo asse dei due ex premier rischia di frantumarsi proprio nella Capitale

Alle 18.54 si cercavano conferme e suggestioni su come Conte potrebbe convincere Virginia Raggi a fare un passo indietro per favorire così un accordo quadro con il Pd di Enrico Letta in tutte le principali città al voto. Poi esce questa notizia: in mattinata il Campidoglio ha sgomberato il campo nomadi di Castel Romano e da lì ha portato trenta persone in un Covid hotel di Roma, che ospita chi è ancora positivo. “Raggi ha occupato un immobile senza autorizzazione: stiamo parlando di una struttura che serve alla quarantena. Una follia!”, trasecola l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Da questa storia si intuisce come la corsa della grillina continuerà. Ostinata e contraria. Forse folle. “Pensiamo alla prossima consiliatura”, ha detto l’altro giorno la sindaca ai suoi assessori, convinta di rivincere.