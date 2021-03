Le condizioni di Draghi per il Certificato verde digitale europeo

In vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato al Senato le dichiarazioni programmatiche del governo con la chiara volontà di un pieno coinvolgimento del Parlamento sui principali temi che saranno al centro dell’attenzione del vertice. Le issues sono principalmente tre: la risposta alla pandemia di Covid-19; l’economia e la digitalizzazione nell’Unione europea (l’azione sul mercato unico, la politica industriale e la trasformazione digitale); le relazioni internazionali con la Russia e la situazione nel Mediterraneo orientale. Per quanto riguarda il primo di questi temi, Draghi punta ad accelerare la campagna per raggiungere quanto prima il ritmo di mezzo milione di somministrazioni al giorno, frenando così sia il contagio sia il sorgere di nuove varianti, e per poter arrivare quindi a una situazione che consenta di tornare alla normalità. E mentre la macchina della campagna di vaccinazione va perfezionandosi ogni giorno, Draghi sottolinea come sia “bene cominciare a pensare e a pianificare le riaperture”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni