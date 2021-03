Così il Lazio lavora per costruire una parità retributiva di genere

È stata una giornata importante per il complesso rapporto tra il Pd e le questioni di genere, tema nelle ultime settimane diventato quanto mai scottante, con le proteste delle donne del partito per la poca rappresentanza femminile nel nuovo governo. Così questa mattina mentre il neosegretario del Pd Enrico Letta lavorava senza sosta per riuscire a mettere due donne alla guida dei gruppi parlamentari dem, nella Regione governata dall’ex segretario, Nicola Zingaretti, si compiva il primo passo per l’approvazione di una legge sulla parità retributiva di genere, avallata questa mattina all’unanimità dalla commissione Lavoro. E che – è la promessa fatta dal vicegovernatore Daniele Leodori nel corso di una conferenza stampa per presentare il provvedimento – arriverà in tempi strettissimi al voto del consiglio regionale (“Ottima proposta, sarà un’altra buona pratica di una regione che cambia”, ha commentato invece via Facebook Zingaretti).

