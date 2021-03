La voce degli "operatori del bene" citati da Draghi, un anno dopo

“Lo abbiamo fatto per i nostri, per le persone che abbiamo perso e per quelle che stavamo per perdere, mi scusi se mi commuovo”. Giacinto Giambellini, impiantista idraulico e presidente degli artigiani bergamaschi, sta raccontando l’impresa di un anno fa: l’ospedale da campo alla Fiera, realizzato in una settimana da volontari come lui – imprese e lavoratori – sotto la supervisione logistica degli Alpini e della Protezione Civile. Non vuole complimenti, Giambellini, gli basta, dice, rimettere in fila nella memoria quelle ore di un anno fa, quando ha deciso di darsi da fare per la sua città come “tanti miei concittadini e colleghi, perché non c’era altro da fare”. Una cosa che lo fa sentire “orgoglioso di tutti noi”. E’ il 18 marzo 2021, il giorno in cui Bosco della Memoria per le vittime del Covid-19 è illuminato dal sole, una carezza nel giorno difficile del ricordo: un anno fa sfilavano infatti per le vie di Bergamo i carri con le bare che il cimitero non poteva accogliere. Un’immagine spettrale che il sindaco Giorgio Gori ricorda, per dare coraggio alla città “che vuole essere simbolo di rinascita”, avvenuta anche grazie all’azione degli “operatori del bene” che il presidente del Consiglio Mario Draghi, al suo primo discorso dopo l’insediamento, cita nel suo intervento, poco prima che la tromba di Paolo Fresu accompagni l’evento con quelli che il musicista poi chiamerà “i miei suoni silenziosi per le vittime del Covid”.

