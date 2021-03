Gualtieri è il candidato Pd per le elezioni a Roma

Via libera di Letta: l'ex ministro dell'Economia sfiderà Virginia Raggi alle prossime amministrative. L'annuncio sarà dato in un video sui social

Roberto Gualtieri sarà il candidato del Partito democratico per l’elezioni comunali a Roma. L’ufficialità non c’è ancora, ma la notizia, che circola da settimane, è ormai sempre più vicina. Da quando l’ex ministro dell’Economia ha lasciato via XX settembre in tanti nel partito hanno iniziato a pressarlo: “Roberto a Roma c’è bisogno di te”. Lui inizialmente ha preso tempo, poi si è deciso, poi ci ha ripensato di nuovo: meglio forse meditare ancora un po’. Adesso però ci siamo davvero: la riserva sembrerebbe essere stata sciolta. L’annuncio arriverà entro la fine della settimana, al massimo all’inizio della prossima.

Gulatieri ha già informato Enrico Letta delle sue intenzioni e il neosegretario del Pd ha dato il suo via libera. Per annunciare la candidatura c’è già un’idea. L’ex ministro vorrebbe preparare un video breve, ma efficace da diffondere sui social. Nel video l’ex ministro oltre ad annunciare la candidatura confermerà probabilmente la sua disponibilità a partecipare alle primarie per rendere il suo nome il più condiviso possibile tra cittadini e militanti. La scelta del video è maturata negli ultimi giorni: la zona rossa in cui il Lazio è precipitato venerdì scorso, infatti, impedisce di organizzare un evento in presenza, magari in un circolo di partito.

Con la candidatura di Gualtieri sfumerebbe definitivamente la possibilità di unire Pd e M5s al primo turno nell’elezione comunali di Roma. Virginia Raggi infatti non ha alcuna intenzione di ritirarsi per favorire un’alleanza e nel Movimento, dopo l’ennesimo endorsment di Beppe Grillo, ormai tutti si sono rassegnati a sostenerla. Persino la nemica di sempre, Roberta Lombardi, annunciando l’entrata nella neo giunta giallorossa di Nicola Zingaretti in Regione Lazio come assessore alla Transizione ecologica ha dovuto ammetterlo: “Roma non è coinvolta da questa alleanza: il M5s ha un sindaco uscente che si è ricandidato il Pd di Roma ha con questo sindaco un pessimo rapporto mi pare quindi che non ci siano i pressupposti per una convergenza”.

In campo c'è anche il leader di Azione Carlo Calenda, che su Facebook conferma con un post la sua candidatura e commenta la scelta del Pd. "Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l’allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra", scrive Calenda. "Per la stessa ragione abbiamo partecipato a un tavolo di coalizione sparito nel nulla. In questo lungo periodo ho lavorato sul programma. Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora apprendiamo dai giornali, altro che tavoli e dialoghi, dell’imminente candidatura di Gualtieri. Appare evidente la scelta di rompere. Ci confronteremo alle elezioni".

Per il centrodestra il nome attualmente più accreditato rimane quello del presidente dell’Istituto di credito sportivo Andrea Abodi.