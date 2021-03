Centrini e destini

Ad esempio Fratoianni, sfruttando l’ultima domenica di libera uscita per dare aria ai pensieri, ha detto a Sky che “questo governo è 2 mesi che fa aspettare il #DlRistori”. Peccato che il governo Draghi sia in carica da un mese soltanto. Evidentemente le scissioni dell’atomo producono la perdita di senso del tempo e pure dello spazio: a sinistra, ma anche al centro, il luogo instabile in cui fluttua il pulviscolo dei centrini che si riproducono in varianti infinite e infinitesimali. Sinistra italiana s’è appena separata da Leu, che invece ha preferito restare sola col suo ministro, ma Fratoianni si sente di portare “la voce di tanti cittadini delusi”. Tanti. Le scissioni a sinistra non sono una novità, e nemmeno nella diaspora pannelliana. Fa comunque una certa impressione quella consumatasi, sempre nell’ultima domenica d’aria, dentro +Europa, partito tutt’altro che sinistrorso ma di ancoraggio euro-centrista (via Tabacci) quotato al 2 per cento, con tre deputati ante scissione e iscritti nel numero delle centinaia.

