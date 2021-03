Miozzo dal Cts al Miur, per lavorare sulla "salvezza della scuola"

Il medico lascia una prima linea per collocarsi su un altro fronte, con un obiettivo: riportare il prima possibile e con la maggior sicurezza possibile gli studenti in presenza

Due indizi fanno una prova, nel senso che – primo indizio – ci si era abituati a sentir ripetere questo concetto dal medico e (già) dirigente della Protezione Civile Agostino Miozzo, ex coordinatore ora dimissionario del Comitato tecnico scientifico: “Durante una pandemia non esiste un luogo a rischio zero, ma la scuola è un luogo sicuro”. O almeno un luogo dove il rischio è accettabile, e quindi, era il corollario: riaprite le aule (o non chiudetele, se non per estrema necessità). Lo aveva scritto anche a questo giornale, Miozzo, nel dicembre scorso, e l’allora ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva condiviso sulla sua pagina Facebook quell’intervento, dicendosi d’accordo.