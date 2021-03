Letta ai militanti del circolo Pd Testaccio: "Che devo dire domani?"

L'ex premier chiede consiglio agli iscritti, in vista del discorso che farà domenica all'Assemblea nazionale del partito. Appuntamento domani alle 11.45

"Daje Enri', ripiamose sti cocci". La scritta campeggia sullo striscione con cui i militanti accolgono Enrico Letta in visita al circolo Pd di Testaccio, il quartiere di Roma dove abita l'ex premier. Lui stesso poi posta su Twitter un articolo di Repubblica con una foto che lo ritrae sotto lo striscione.

"E sul partito, che devo dire domani?". Letta ha chiesto consiglio ai militanti e agli iscritti che lo stavano attendendo, in vista del discorso che farà domenica all'Assemblea nazionale del partito. E a chi gli suggerisce di "ripartire dal basso", risponde: "Iscritti, circoli... dobbiamo aprire... Come sapete da lunedì vorrei che in ogni circolo si facesse una discussione e, se voi siete d'accordo, in questo circolo la posso fare direttamente io".

"Mi scuserete se torno a casa perché devo finire di scrivere il discorso", saluta. L'appuntamento è per domani, insomma, a mezzogiorno meno un quarto, come dice il candidato segretario in un tweet: "A pensare e appuntarmi quel che dirò all'Assemblea del Pd. Per chi vuole seguire parlo domani alle 11.45".