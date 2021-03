Zingaretti: "Letta può rendere il Pd protagonista indiscusso della democrazia italiana"

"Rispetto le scelte che ancora dovrà fare, ma credo Enrico Letta sia la persona giusta per permettere al Pd di ricollocarsi come protagonista indiscusso della democrazia in Italia", dice Nicola Zingaretti. "Ho preso in mano il partito nel 2019, dopo una sconfitta devastante che l'aveva marginalizzato, e l'ho portato fino a qua: un partito forte, di governo. Ho deciso di farmi da parte per generosità e per amore dell'Italia e del partito. Se Enrico prende in mano il testimone di questo rinnovamento avremo raggiunto un grande obiettivo. Lo vedremo nelle prossime ore".

