"Parisi è inadeguato", ci dice Saraceno, la nuova consigliera di Orlando

Parla la professoressa voluta dal ministro del Lavoro a presiedere il Comitato di valutazione sul reddito di cittadinanza. "Spesso si è preferito la scenografia alla sostanza. E non si può guidare l'Anpal importando piattaforma da altri paesi, e passando parte dell'anno in Mississippi"

I dettagli della notizia, dice, “li ho appresi dai giornali”, e dunque ci sta che le sue analisi al momento siano solo preliminari. “Anche perché non si può non tenere conto di un anno di pandemia che ha stravolto il mercato del lavoro”, dice la professoressa Chiara Saraceno, sociologa che il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha voluto come presidente del costituendo Comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza. “Del resto uno dei problemi principali – prosegue – è stato, fin dall’inizio, quello di ottenere dati chiari e affidabili: per capire, ad esempio, quanti contratti di lavoro sono stati attivati grazie ai famosi navigator”.