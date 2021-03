Pini (Pd): "Serve qualcuno che calmi i più esagitati, Letta può riuscirci"

Abbassare i toni e portare la discussione nel merito. Questa, secondo la deputata del Partito democratico Giuditta Pini, è la missione del prossimo segretario, chiunque sia. "Dobbiamo discutere del perché la linea politica del Pd negli ultimi mesi ha fallito completamente, - aggiunge -, del perché nei sondaggi siamo stimati nella migliore delle ipotesi al 16 per cento, del perché le persone non entrano più nei nostri circoli e non si fanno la tessera, del perché siamo diventati un partito che esclude. Non di tifoserie".

Anche per la Pini è comunque necessario, appena possibile, un congresso prima nei circoli e poi con le primarie