Draghi alla prese con la "foresta Rai". Il valzer dei partiti e dei nuovi vertici

Roma. Vogliono afferrarla come sempre perché credono che anche per Mario Draghi cambiarla sarà impossibile. I partiti al governo sono cinque e significa che puntano ad avere un nuovo consigliere Rai a testa, che l’amministratore delegato, Fabrizio Salini, nominato dal precedente governo, debba essere mandato via e al più presto, e che al suo posto serva “immediatamente” una figura nuova. In Rai chiamano questo tempo senza tempo il “nostro semestre bianco”. C’è una spinta fortissima dei partiti per sostituire un management che è sopravvissuto a tre esecutivi, a cui Conte aveva promesso perfino la proroga, che in pratica si muove in maniera autonoma e che non rappresenta più nessuno. C’è il nome di una donna che la Lega sarebbe pronta a formulare per guidare la televisione pubblica. Si tratta di Elisabetta Ripa. E’ amministratrice delegata di Open Fiber e non è leghista ma è pronta diventarlo. Raccontano che parli con Giancarlo Giorgetti e dunque è molto probabile che non ci parli, ma farlo sapere è ormai un “passaporto”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni