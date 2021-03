Misiani: "Zingaretti ci ripensi. Al Pd serve un congresso costituente"

"Il dibattito interno al Pd è stato irresponsabile, il modo in cui discutiamo è un problema di tutto il partito". Antonio Misiani, ex viceministro dell'Economia con il governo Conte bis, dice al Foglio che sarebbe un bene per il Pd se Zingaretti ci ripensasse e ritirasse le sue dimissioni. "Dirigenti e militanti del Pd stanno chiedendo a Zingaretti di tornare sui suoi passi. Certo, le dichiarazioni di stamattina non fanno ben sperare", aggiunge.

