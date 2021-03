Salvini esprime solidarietà agli agenti condannati per tortura

Il leader della Lega oggi a San Gimignano: "Incontrerò i servitori dello Stato che sono stati condannati. Le sentenze non si commentano ma conosco il lavoro degli agenti della polizia penitenziaria, che fanno uno dei lavori più difficili al mondo. Meritano rispetto"

L’aveva detto già nel 2019, da ministro dell’Interno: “Tra le guardie e i ladri sto dalla parte delle guardie”. Oggi Matteo Salvini torna a San Gimignano, al carcere di Ranza, a due settimane dalle condanne per tortura per dieci agenti di polizia penitenziaria. Lì, dice il leader della Lega Salvini, “incontrerò anche i servitori dello stato che sono stati condannati. Le sentenze non si commentano ma conosco il lavoro degli agenti della polizia penitenziaria, che fanno uno dei lavori più difficili al mondo. Meritano rispetto. Tra tutti gli uomini e le donne che ho incontrato in questi anni durante i miei incontri non ho mai avuto la sensazione di incontrare dei torturatori o dei violenti”.

La questione però non riguarda le generiche sensazioni del senatore Salvini, ma un processo che c’è stato e ha portato a delle condanne, intanto in primo grado, per tortura. Due sono stati condannati a 2 anni e 3 mesi, uno a 2 anni e otto mesi, tutti gli altri a 2 anni e 6 mesi. Gli agenti sono stati inoltre interdetti dai pubblici uffici per la durata della pena. Ma Salvini aveva già deciso nel 2019 che gli agenti accusati sono innocenti.