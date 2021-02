Non solo ministero. La transizione ecologica passa anche da Palazzo Chigi

Un ministero dell'ambiente con dentro le competenze di politica energetica del Mise (eccetto quelle di concorrenza dei mercato e sicurezza): sarà questo il perimetro del nuovo ministero per la Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani, secondo la bozza che dovrebbe arrivare in consiglio dei ministri domani. Il raggio d'azione delle politiche del nuovo ministro coincideranno per buona parte con quelle del suo predecessore Sergio Costa, ma in più Cingolani riceverà in dotazione da Giancarlo Giorgetti – nuovo ministro dello Sviluppo economico – la direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, che si occupa tra le altre cose delle autorizzazioni per le estrazioni di gas e petrolio ma anche delle infrastrutture dell'energia elettrica e della rete gas, oltreché degli impianti strategici di lavorazione e deposito dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (Gnl).

