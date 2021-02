Catricalà il modernizzatore

Antonio Catricalà nel suo percorso attraverso lo stato, la regolazione pubblica e qualche digressione nel privato, ha schivato molto e ottenuto altrettanto. Nel maggio del 2012 si è dovuto affidare a Twitter per dire che non sarebbe andato a guidare l’Agcom, a un’altra autorità, quella dell’elettricità e del gas, di cui era stato indicato come presidente, rinunciò dopo nove giorni, alla Corte costituzionale – pure se designato dalla dirigenza di Forza Italia, anche grazie al suo forte legame di fiducia con Gianni Letta, e in tandem con Luciano Violante, espresso dal centrosinistra – non arrivò, sfilandosi poi lui stesso dalla contesa, perché la stessa capacità decisionale del Parlamento si era inceppata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni