Al Pd serve un congresso

Presentando il programma del suo governo, Draghi ha svolto un discorso di grande livello. Concreto, persino dettagliato e allo stesso tempo di ispirazione strategica e riformatrice. C’è stata un’acclamazione da parte di tutti. In parte sincera. In parte più tattica, manovriera e comunque segnata da quella “leggerezza” della politica di oggi che tende sempre a farsi trascinare dal vento del momento. Niente di male. Anche perché, come abbiamo più volte ripetuto, l’Italia con Draghi è in buone mani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni