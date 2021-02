Gli operatori del gioco legale in piazza a Roma e a Milano: "Riaprire in sicurezza"

Si tratta di una realtà che tira in ballo oltre 150mila lavoratori e circa 75mila imprese, fiaccate da un blocco che sta scaraventando tanti sul baratro del fallimento

Due piazze storiche di Roma e Milano invase da lavoratrici e lavoratori del settore del gioco pubblico. Un comparto in ginocchio, stremato dalle reiterate chiusure delle attività, si è riversato in Piazza del Popolo e Piazza Duomo per gridare a gran voce, ma con estrema civiltà, la necessità impellente di riaprire.