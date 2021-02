L'intergruppo Pd-M5s-Leu aprirà spazi per i veri riformisti, dice Renzi

"Lasciamo che il presidente del Consiglio faccia sue valutazioni, è in ogni caso una grande giornata per italia", dice Matteo Renzi. "Draghi ha fatto un grande discorso di visione per l'Italia. Credo che oggi tutte e tutti gli italiani, chi voterà la fiducia e chi no, possano essere contenti", aggiunge il leader di Italia viva, che ci un passaggio del discorso di Draghi al Senato: "'Ogni spreco di oggi è un torto ai nostri figli e nipoti', questo mi sembra il punto fondamentale".

Il neonato intergruppo Pd-M5s-Leu è un modo per fare pesare di più la vecchia maggioranza anche in questo nuovo governo? "Mi sembra - risponde Renzi - che sia in linea con quanto fatto anche durante la crisi di governo. Auguri e buon lavoro ma io non condivido questa scelta. Per chi si crede riformista l'intergruppo a sinistra aprirà molti spazi interessanti".