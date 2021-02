La missione di Draghi e le maggioranze variabili che lo sosterranno

Il direttore a Uno Mattina: "Draghi è certamente un italiano eccezionale, ma bisogna capire che la sua missione non è salvare l'Italia, ma salvare l'Italia da se stessa". Sulle prossime sfide politiche: "Non possiamo escludere maggioranze variabili in base ai diversi provvedimenti"

"Draghi è certamente un italiano eccezionale, ma bisogna capire che la sua missione non è salvare l'Italia, ma salvare l'Italia da se stessa". In un'intervista negli studi di Uno Mattina, il direttore Claudio Cerasa è ritornato sul suo editoriale di oggi, dove spiega perché è pericoloso caricare la missione del nuovo governo di aspettative impossibili: "Non si può chiedere a Draghi di fare in 12 mesi quello che l'Italia non ha fatto per 12 anni", dice Cerasa.