Zingaretti rilancia l'alleanza con il M5s e chiede unità al Pd

Lo sa, Nicola Zingaretti, che nel Pd dietro l’unità di facciata si cela una insofferenza profondissima. Non a caso da più parti si inizia a parlare di congresso e si mette - seppur ancora timidamente - in discussione la linea della segreteria sull’alleanza con il M5s. Zingaretti lo dice subito durante il suo intervento in direzione, quando spiega che serve l’“unità sostanziale” del Pd. Occorre “che non si alluda a contrapposizioni sulla linea. Altrimenti sarebbe utile e giusto esplicitare il dissenso, per trasparenza”. Anche perché, aggiunge il segretario, “il dibattito pubblico appare confuso” già di suo. Ammette però “che, certo, non è andato tutto bene” fin qui. Ma non è responsabilità del Pd, dice Zingaretti, passato da dire Conte o morte a dare il sostegno al governo Draghi: “Eravamo impegnati con il governo Conte in un lavoro di rilancio che avevamo chiesto noi, aperto alle osservazioni critiche di ogni forza politica, a partire dalla giusta volontà di affermare i nostri punti di vista, i nostri contenuti e i nostri valori. Tutto si è interrotto quando Italia Viva ha deciso di staccare la spina al governo aprendo una crisi al buio, priva di alternative credibili”.

Nella situazione di incertezza, “il presidente Mattarella ha messo a disposizione del parlamento una delle figure più prestigiose in Europa e nel Mondo. Ognuno in buona fede non può riconoscere che se tale alleanza Pd-Leu-M5s fosse venuta meno lo stesso Draghi ne avrebbe sofferto”. Zingaretti cerca insomma di convincere i dirigenti del Pd a restare saldi alla linea della segreteria, spiegando che il sì al “un governo di alto profilo” non mette in discussione lo schema Zingaretti-Bettini della coalizione giallorosé con i grillini, anzi. Zingaretti sembra rilanciarla in vista delle prossime amministrative.

Non tutti però sono convinti. Come Matteo Orfini, che al Foglio dice: “È del tutto evidente che la nascita del governo Draghi obbliga a riflettere soprattutto chi in questi mesi ha legato la linea e il profilo del Pd a Conte e al rapporto privilegiato col M5s. Una linea che non condividevo prima e che non voglio pensare possa essere riproposta per il futuro come se niente fosse”. Oggi, sottolinea Orfini, “ci concentriamo sul nuovo governo e sulle emergenze del paese. Ma appena il Covid lo consentirà questa discussione andrà fatta seriamente”. Con un congresso? Zingaretti rifiuta l’ipotesi, dice che è “da marziani”. Però precisa: “Questo non significa che non sia arrivato il momento, e decideremo come, di un’iniziativa per rendere più chiara, convincente e netta la nostra presenza in questa fase della politica italiana”. Entro il mese di febbraio, ha detto Zingaretti, si svolgerà l’assemblea nazionale.