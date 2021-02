Così Draghi, "la livella", costringe Lega e Pd a cambiare le loro strategie

La tentazione sarebbe quella di far prevalere la tattica sulla strategia, privilegiare le necessità più contingenti. E infatti Nicola Zingaretti lo ripete con convinzione, che “fare blocco compatto, con 295 deputati e 133 senatori, è il modo migliore per far valere le ragioni di un’alleanza progressista” nel governo che verrà. E anche per questo, lunedì, aveva dato mandato a Graziano Delrio e Andrea Marcucci di promuovere un vertice tra i capigruppo della vecchia maggioranza, esclusa ovviamente Italia viva.

