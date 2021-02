Lista della spesa per Mario Draghi

Ho alcuni consigli da dare a Mario Draghi su come spendere i 210 miliardi di euro del Recovery. Immagino la vostra perplessità: come può un laureato in Dams come il sottoscritto dare consigli di spesa pubblica a un economista, ex governatore della Banca d’Italia, ex presidente della Banca centrale europea, ma soprattutto uno che dai Parioli dove abita va fino all’Anagnina a comprare le crocchette per il proprio cane – evidentemente dopo un attento studio comparativo fra le offerte di cibo per cani disponibili nella capitale e il costo della benzina per andare da Roma nord a Roma sud. Ma se persino Giorgia Meloni ha detto che sarà utile al governo Draghi, non vedo perché non io. Anche perché non sarò certo un’autorità su come guadagnare soldi, ma sullo spenderli meriterei una laurea ad honorem – una laurea comprata ovviamente, a dimostrazione della mia tesi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni