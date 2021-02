L'orecchio di Draghi. Mette d'accordo sindacati e imprenditori. Con il silenzio

Nell'ultimo giorno di consultazioni Mario Draghi allarga l'agenda. Incontra l'Italia che produce che si schiera con lui. Da Landini a Bonomi. Per il Wwf è pronto il ministero della Transizione ecologica. In realtà non si è mai svelato

Roma. Il suo flauto magico era il silenzio. Li ha incantati perché taceva e non parlava. Annotava e annuiva. Sapete cosa lodavano di Mario Draghi? L’orecchio. Nell’ultimo giorno di consultazioni si sono avvicendati assicuratori e industriali, sindacalisti e imprenditori, bancari e artigiani. Tutte le volte che uscivano dalla sala ripetevano che l’ascolto era stato “attento”. Trovavano in quello che non diceva lui quello che in realtà volevano sentirsi dire loro.