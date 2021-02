"Trovate subito il numero del portavoce". Draghi e il nuovo corso Rai: di tutto, di più

Primo lunedì draghiano, menù del pranzo del Tg1: quattro servizi in apertura. Ovvero: i “nodi” del premier incaricato e la “sintesi”; situazione nel M5s con pari visibilità per Di Maio e il premier dimissionario (come da sottopancia) Conte; i tormenti del Pd (con inserti di Leu); il bivio nel centrodestra tra Salvini, Tajani, Meloni. Anche in Rai, vedetta dei tempi che mutano, ci vanno con i piedi di piombo. “Sarà interessante capire come comunicherà il premier”, confida Giuseppe Carboni, direttore del Tg1.

