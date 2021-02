"Salvini per Draghi sarebbe diventato anche interista"

La battuta di Claudio Cerasa a Tagadà sul leader della Lega: "Dire sì a Draghi significa dire no al sovranismo, al nazionalismo, all'antieuropeismo, al lepenismo, al trumpismo"

Mai avrei immaginato che con una velocità così improvvisa la Lega potesse rinnegare tutto ciò che è stata in questi anni e che Salvini rinnegasse il salvinismo. Dire sì a Draghi significa dire no al sovranismo, al lepenismo, al trumpismo, all'antieruopeismo, al nazionalismo. Salvini sarebbe diventato anche interista per Draghi", dice il direttore del Foglio a Tagadà su La7.