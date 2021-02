"Al governo con Draghi! Unico truce è Bettini". Parla Maria Giovanna Maglie

Roma. Ti “trasfigurerai” come Matteo Salvini o rimarrai Maria Giovanna Maglie, l’ideologa del capo, la vestale del sovranismo, la donna che saliva sul palco insieme a lui? “Siete voi del Foglio che vi siete trasfigurati. E sono contentissima. Solo gli imbecilli non cambiano idea. La difficoltà non è mia ma vostra”. Salvini che appoggia il governo europeista di Mario Draghi non è forse un altro Salvini? “Entrare al governo è la mossa più sovranista che Salvini possa fare. E’ la più patriottica. E’ un dovere”.

