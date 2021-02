Meloni: "A Draghi non ho chiesto ministri, a differenza degli altri"

Rispondendo a una domanda del Foglio, la leader di Fratelli d'Italia ha detto di non aver avanzato la richiesta di incarichi di governo

Nell'incontro con la stampa subito dopo le consultazioni con Draghi, Giorgia Meloni ha spiegato che Fratelli d'Italia non darà la fiducia al presidente del Consiglio incaricato. Non condividendo il governo guidato dall'ex presidente della Bce per questioni di merito e di metodo. "Continuiamo a considerarci una democrazia di serie A, pensiamo che i cittadini abbiano diritto di scegliere da chi farsi rappresentare. Serve sì un governo autorevole ma anche coeso e una con chiara visione da mettere in pratica. Si può ottenere ciò solo con nuove elezioni e un nuovo Parlamento", ha rimarcato la Meloni.

Il Foglio è riuscito a rivolgerle una domanda proprio durante il punto stampa a Montecitorio.

Onorevole Meloni, ha detto: noi non accettiamo ministri. La domanda è: ve li hanno offerti? Poi, ha la sensazione che Draghi voglia fare un governo anche con voi?

"Atteso il mandato del presidente della Repubblica, presumo di sì", risponde Giorgia Meloni. "Il presidente della Repubblica ha dato un mandato chiaro, in teoria, a Mario Draghi. Non gli ha detto: 'Fai un governo senza gli impresentabili sovranisti', come forse vuole sottindere lei con questa domanda. Gli ha detto: cerca di fare un governo di unità nazionale. E quindi, presumo che Draghi stia dialogando con tutte le forze politiche. E credo che i ministri non li abbia ancora offerti a nessuno. Sicuramente io a monte non li chiedo, a differenza degli altri".