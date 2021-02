È l'ora degli scatoloni. Arrivano i meritevoli

Roma. Non devono farsi ricordare ma solo dimenticare. Sono già i ministri alla memoria, gli emeriti del Conte II. Non usciranno cambiati dalla crisi. Sono semplicemente usciti di scena. Arriva Mario Draghi. Sono adesso l’avanguardia di una fine. Alfonso Bonafede, che ha fatto più guasti della Elena di Omero, sperava ancora, ieri sera, in un posto da sottosegretario, ma il problema, dicevano dal M5s, è che “non lo vuole nessuno. Sarà un esodato”. A ora di cena, un’intera classe veniva esodata da Sergio Mattarella. Alle 21,30 si esauriva infatti una piccola epoca.

